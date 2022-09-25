MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleştirildi!

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı, Erciyes Dağı'nda gerçekleştirildi.



Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımında bulunan 24 kilometrelik zorlu parkurda mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.



Yarışı erkeklerde Kazakistan'dan Denis Sergiyenko birinci tamamlarken, Türkiye'den Zeki Kaygısız ikinciliği, Furkan Akçam da üçüncülüğü elde etti.



Kadınlarda ise Kazakistanlı sporcular Alina Sarkulova birinci, Tatyana Geneleva ise ikinci oldu.



Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları takdim edildi.





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