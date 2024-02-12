Haber Tarihi: 12 Şubat 2024 15:53 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 15:53

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 12 Şubat 2024

Son dakika haberi! Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 12 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 12 Şubat 2024
Abone Ol
Son dakika haberi! Akaryakıt fiyatlarına 12 Şubat 2024 Pazartesi günü zam geliyor. Motorine 2 lira 56 kuruş, benzine ve LPG'ye ise zam gelmeyecek.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Motorinde fiyat artışı bekleniyor. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Zamlı fiyatlar:

Motorin: 44,30 TL/litre

Benzin: 39,43 TL/litre

LPG: 10,45 TL/litre

Zammın nedeni:

Brent petrol fiyatlarındaki son yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına neden oldu.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının dalgalanmaya devam edebileceğini ve bunun akaryakıt fiyatlarını da etkileyebileceğini belirtiyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Karşıyaka yarışı bırakmayacak Spor Toto 3. Lig Karşıyaka yarışı bırakmayacak
Denizlispor gülmeye hasret Spor Toto 2. Lig Denizlispor gülmeye hasret
Bornova 1877'nin kalesi İzmir Spor Toto 3. Lig Bornova 1877'nin kalesi İzmir
Uşakspor 2 maçta 15 gol yedi Spor Toto 2. Lig Uşakspor 2 maçta 15 gol yedi
Uğur Çiftçi, Sivasspor'da ikinci kez 'dalya' heyecanı yaşadı Sivasspor Uğur Çiftçi, Sivasspor'da ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı
Fethiyespor 2 ay sonra galip geldi Spor Toto 2. Lig Fethiyespor 2 ay sonra galip geldi
Emekliye seyyanen zam var m? 2024 Son dakika haberleri Gündem Emekliye seyyanen zam var m? 2024 Son dakika haberleri
Altınordu rakiplere duacı Spor Toto 2. Lig Altınordu rakiplere duacı
Altay golü unuttu Spor Toto 1. Lig Altay golü unuttu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
2
Tottenham, Galatasaray'ın yıldızını izledi!
3
Galatasaray'da Dries Mertens kararı!
4
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme!
5
Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı!
6
Kayserispor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
7
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Beşiktaş'a 5 milyon euro!

SON HABERLER

yukarı ok