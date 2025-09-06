06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Montella, Şenol Güneş ve Fatih Terim'i geride bıraktı!

Gürcistan'ı deviren A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, puan ortalamasını 2.11'e yükseltti. Tecrübeli çalıştırıcı, bu istatistiğiyle Şenol Güneş, Mircea Lucescu, Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Hiddink gibi isimleri geride bıraktı.

calendar 06 Eylül 2025 11:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Montella, Şenol Güneş ve Fatih Terim'i geride bıraktı!
Ay-Yıldızlı takımımız, teknik direktör Vincenzo Montella ile istikrarlı yürüyüşünü sürdürüyor. 16 yıl sonra Milli Takım'ı EURO 2024'e götüren ve çeyrek final oynatan, tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselen Montella, 24 yıllık özlemi bitirmek için yola çıktığı Dünya Kupası elemelerine de galibiyetle başladı.

Resmi maçlar dikkate alındığında 51 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım'da son 15 yılda görev yapan 7 teknik direktör içerisinde 1 numaraya yükseldi.

ZİRVEYE OTURDU


İtalyan çalıştırıcı; Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 17 müsabakada 11 galibiyet- 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti ve 2.11 puan ortalamasıyla adını zirveye yazdırdı.

Koltuğu devraldığı Alman Stefan Kuntz'u (2.06) geride bırakan Montella; Mircea Lucescu (0.90), Abdullah Avcı (1.16) ve Guus Hiddink'e (1.50) büyük fark attı. Türk futbol tarihinde büyük başarılara imza atan Avrupa 3.'sü apoletli Fatih Terim (1.79) ile Dünya Kupası 3.'lüğü olan Şenol Güneş'i (1.60) geçti.

BİZDEN BİRİ OLACAK

A Milli Takım'ın başına geçtiği ilk günden bu yana kendisini Türk gibi hissettiğini dile getiren Vincenzo Montella bizden biri olacak.

Gürcistan maçı sonrası bir açıklama yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuyu tekrar gündeme getirdi ve "Vincenzo Montella'yı en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek. İnşallah bu millete yakışan, 24 senenin üzerine Amerika'ya gidip orada da başarılı olmak" dedi. Tecrübeli hoca, daha önce vatandaşlığa sıcak baktığını, "Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem gerekiyor" demişti. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
