Montella, Şenol Güneş ve Fatih Terim'i geride bıraktı!

Ay-Yıldızlı takımımız, teknik direktör Vincenzo Montella ile istikrarlı yürüyüşünü sürdürüyor. 16 yıl sonra Milli Takım'ı EURO 2024'e götüren ve çeyrek final oynatan, tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselen Montella, 24 yıllık özlemi bitirmek için yola çıktığı Dünya Kupası elemelerine de galibiyetle başladı.Resmi maçlar dikkate alındığında 51 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım'da son 15 yılda görev yapan 7 teknik direktör içerisinde 1 numaraya yükseldi.İtalyan çalıştırıcı; Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 17 müsabakada 11 galibiyet- 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti ve 2.11 puan ortalamasıyla adını zirveye yazdırdı.Koltuğu devraldığı Alman Stefan Kuntz'u (2.06) geride bırakan Montella; Mircea Lucescu (0.90), Abdullah Avcı (1.16) ve Guus Hiddink'e (1.50) büyük fark attı. Türk futbol tarihinde büyük başarılara imza atan Avrupa 3.'sü apoletli Fatih Terim (1.79) ile Dünya Kupası 3.'lüğü olan Şenol Güneş'i (1.60) geçti.A Milli Takım'ın başına geçtiği ilk günden bu yana kendisini Türk gibi hissettiğini dile getiren Vincenzo Montella bizden biri olacak.Gürcistan maçı sonrası bir açıklama yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuyu tekrar gündeme getirdi vedemişti.