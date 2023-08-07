Molde nerenin takımı? Molde hangi ülkenin takımı, piyasa değeri ne kadar? Galatasaray Molde maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off maçları 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. İşte Molde takımı hakkındaki detaylar.Molde Fotballklubb, 1911 yılında Norveç'in Molde şehrinde kurulmuş profesyonel futbol kulübü. Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte ve iç saha maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadyumu'nda oynamaktadır. Kurulduğunda adı International olan kulüp, daha sonra Molde adını almıştır.Yedi kez 2. sırada bitirdği Norveç Ligi'nde 2011, 2012 ve 2014 yıllarında, üç kez finalde kaybettiği Norgesmesterskapet'te de 1994, 2005, 2013 ve 2014 yıllarında şampiyonluklar yaşamıştır. Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sadece 1999-2000 sezonunda mücadele etmiştir. Real Madrid, Porto ve Olympiakos ile eşleştiği grupta tek galibiyetlerini evinde 3-2 yendiği Olympiakos karşısında alabilmiştir.Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2015-16 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Pyunik karşısında 5-0'lık skorla alan Norveç ekibinin en farklı mağlubiyeti ise 1975-76 sezonu UEFA Kupası 1. Turu'nda İsveç ekibi Östers IF karşısındaki 6-0'lık skordur. Molde FK formasıyla ilk Avrupa maçına 14 Eylül 1995 tarihinde çıkmış ve 62 maçta oynamıştır.Andreas LindeMartin BjørnbakVegard ForrenStian Rode GregersenMagnus Wolff Eikrem (kaptan)Fredrik SjølstadMattias MoströmLeke JamesMartin EllingsenÁlex CraninxErling KnudtzonTobias ChristensenFredrik AursnesKristoffer HaraldseidEirik HestadHenry WingoTobias SvendsenEirik Ulland AndersenMartin Ove RosethMathias Eriksen RanmarkDaniel Chima ChukwuKristoffer HaugenMathis BollySimen HagbøEmil BreivikJakob Nyland ØrsahlOliver PetersenOhi OmoijuanfoMolde kulüp başkanı kim?Molde Başkanı: Øystein NeerlandMolde Teknik direktör: Ole Gunnar SolskjærEliteserien: 42011, 2012, 2014, 2019Norgesmesterskapet: 41994, 2005, 2013, 2014