Haber Tarihi: 07 Ağustos 2023 13:51 - Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 13:51

Molde nerenin takımı? Molde hangi ülkenin takımı, piyasa değeri ne kadar? Galatasaray Molde maçı ne zaman?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi arasında Molde de yer aldı. Sarı kırmızılı ekip, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Molde hangi ülkenin takımı? Molde nerenin takımı? Molde oyuncuları kimler? İşte Molde takımı hakkında bilgiler.

Molde nerenin takımı? Molde hangi ülkenin takımı, piyasa değeri ne kadar? Galatasaray Molde maçı ne zaman?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off maçları 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. İşte Molde takımı hakkındaki detaylar.

Molde nerenin takımı?

Molde Fotballklubb, 1911 yılında Norveç'in Molde şehrinde kurulmuş profesyonel futbol kulübü. Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte ve iç saha maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadyumu'nda oynamaktadır. Kurulduğunda adı International olan kulüp, daha sonra Molde adını almıştır.
Yedi kez 2. sırada bitirdği Norveç Ligi'nde 2011, 2012 ve 2014 yıllarında, üç kez finalde kaybettiği Norgesmesterskapet'te de 1994, 2005, 2013 ve 2014 yıllarında şampiyonluklar yaşamıştır. Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sadece 1999-2000 sezonunda mücadele etmiştir. Real Madrid, Porto ve Olympiakos ile eşleştiği grupta tek galibiyetlerini evinde 3-2 yendiği Olympiakos karşısında alabilmiştir.

Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2015-16 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Pyunik karşısında 5-0'lık skorla alan Norveç ekibinin en farklı mağlubiyeti ise 1975-76 sezonu UEFA Kupası 1. Turu'nda İsveç ekibi Östers IF karşısındaki 6-0'lık skordur. Molde FK formasıyla ilk Avrupa maçına 14 Eylül 1995 tarihinde çıkmış ve 62 maçta oynamıştır.

Molde oyuncuları

Molde güncel oyuncu kadrosu:

Andreas Linde
Martin Bjørnbak
Vegard Forren
Stian Rode Gregersen
Magnus Wolff Eikrem (kaptan)
Fredrik Sjølstad
Mattias Moström
Leke James
Martin Ellingsen
Álex Craninx
Erling Knudtzon
Tobias Christensen
Fredrik Aursnes
Kristoffer Haraldseid
Eirik Hestad
Henry Wingo
Tobias Svendsen
Eirik Ulland Andersen
Martin Ove Roseth
Mathias Eriksen Ranmark
Daniel Chima Chukwu
Kristoffer Haugen
Mathis Bolly
Simen Hagbø
Emil Breivik
Jakob Nyland Ørsahl
Oliver Petersen
Ohi Omoijuanfo
Molde kulüp başkanı kim?
Molde Başkanı: Øystein Neerland

Molde teknik direktörü kim?

Molde Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjær

Molde başarıları

Eliteserien: 4

2011, 2012, 2014, 2019


Norgesmesterskapet: 4

1994, 2005, 2013, 2014

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