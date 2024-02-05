Miraç Kandili 2024: Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

2024 yılı Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.

Regaip Kandili: 11 Ocak Perşembe



Miraç Kandili: 6 Şubat Salı



Berat Kandili: 24 Şubat Cumartesi



Kadir Gecesi: 26 Mart Salı



Ramazan Bayramı: 11-12 Nisan Perşembe-Cuma



Kurban Bayramı: 2-5 Temmuz Salı-Cuma

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da semaya yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu gece, Allah'a dua ve ibadet için çok faziletli bir gecedir.

Namaz kılmak



Kuran okumak



Dua etmek



Tefekkür etmek



Sadaka vermek



Oruç tutmak



Miraç Kandili Nedir?



Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da semaya yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu olay, Hicretin 621. yılında Receb ayının 27. gecesinde gerçekleşti.



Miraç Kandili, İslam alemi için önemli bir gecedir. Bu gece, Hz. Muhammed'in Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.



Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur mu?



Miraç Kandili'nde oruç tutmak sünnettir. Hz. Muhammed, Miraç Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmiştir.



Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflerden bazılarını şöyledir:



"Recep ayının yirmi yedinci gecesini (Miraç Kandili'ni) ihya eden kimse, Allah'ın rızasını kazanmış olur." (Tirmizî)

"Miraç Kandili'nde oruç tutan bir kimsenin, altmış yıllık günahı affedilir." (İbn-i Mâce)



Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, imsak vaktinden itibaren güneş batana kadar yeme-içmeden ve cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.

Birbirimizi tebrik etmek



Yardımlaşmak ve dayanışmak



Mübarek gecenin faziletini anlatan sohbetler yapmak

Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.