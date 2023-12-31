Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle: 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları

Milli Piyango çekilişinin saat kaçta, ne zaman yapılacağı açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişine sayılı saatler kaldı. Kasım ayında başlayan bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet satışı 31 Aralık günü saat 16:00'da sona erecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 17:00'da başlayacak. Büyük ikramiye çekilişi saat 23:00'da yapılacak.Milli Piyango 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek.Çekiliş sonuçlarına 31 Aralık 2023'te www.millipiyangoonline.com adresinden ulaşılabilecek.Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.Çekiliş 18.30'da başlayacak ve 23.30'a kadar sürecek.Küçük ikramiyelerle başlayacak Milli Piyango çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çekilişi en son yapılacak.Milli Piyango İdaresi bu yılbaşı çekilişi için özel bir kural getirdi. Buna göre; 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.Yeni kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.2024 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin sonuçlarını www.sporx.com üzerinden takip edebilirsiniz.Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.