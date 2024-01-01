Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango çekilişi yapıldı mı?

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 23.15'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ve çeyrek, yarım ya da tam bilete mi çıktığı da netlik kazandı. İşte, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde kazanan rakamlar ve sıralı sonular tam liste...

Büyük ikramiye Milli Piyango Online'dan alınan 1 tam bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.

Amorti ise 2 ve 7 numaraya isabet etti.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

"Milli Piyango Bilet Sorgulama" ekranına bilet numaralarını giren vatandaşlar, kendilerine herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını görüntüleyebilecek.

Son 6 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar

007418 011199 075280 076361 076655 078807 092650 096648 100728 102459 109639 110056 112388 117394 138290 152891 182947 186505 198469 216636 227827 233329 246797 251955 274929 280448 304311 311352 316620 352133 361921 364618 365753 368105 370504 384953 417699 429354 452686 459298 480799 505180 516329 517361 520923 541313 556952 572727 572972 589865 606080 611720 627870 667289 668449 672103 690765 690985 693550 703251 739479 764294 778656 779895 785199 801686 802640 807403 811890 828838 833301 862806 871078 881463 911892 959099 961243 970191 984051 999934

Son 5 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

00175 01169 01831 05017 05103 07232 10273 11588 13035 15536 17700 18342 20728 21226 21409 23128 23469 23615 29359 33600 35275 37261 38225 38615 40845 43107 44450 47201 48323 51169 51789 52538 54651 55189 57991 58075 58371 62286 63253 66446 67474 69652 69717 70317 70452 72253 74479 81558 82707 83758 85508 85531 86334 88315 88738 90831 93354 96455 98329 98772

Son 4 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0287 0402 0569 0816 0911 0917 1283 1327 2061 2369 3301 3619 3945 4012 4470 4529 4863 4897 5011 5169 5209 5305 5380 5645 6603 6780 7080 7128 7359 8503 8518 8845 8921 9030 9179 9318 9590 9656 9695 9813

Son 3 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar

030 196 296 308 316 367 464 520 599 650 720 752 772 804 816 880 912 970 971 974

Son 2 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar

02 12 46 48 57 61 72

0069127 0077646 0083768 0179851 0358693 0421705 0483846 0513704 0525615 0546215 0619375 0625302 0772810 0860362 0873740 0906325 0970346 1006763 1188685 1201514 1204439 1255244 1480628 1498995 1626703 1691169 1691513 1705175 1741497 1748878 1945447 1960520 1996086 2022997 2145234 2174335 2241927 2312784 2448683 2450721 2485194 2511756 2657069 2700212 2741265 2830789 2844616 2863727 2901849 2932109 2991996 3100016 3105836 3185117 3206131 3346708 3376115 3381718 3412599 3520753 3530458 3555076 3576872 3724774 3754017 3775343 3777120 3803619 3825182 3961177 3979739 4055412 4100926 4277673 4480728 4497575 4568709 4723905 4808096 4830412 4845941 4871993 4979755 5043916 5128257 5162025 5176248 5188864 5240900 5352872 5539705 5582584 5635583 5642223 5651737 5694371 5821607 5923529 5947531 5963767 5988384 5993572 6085871 6225852 6309811 6315103 6392885 6407499 6500152 6556767 6571994 6573175 6601705 6653654 6723673 6827682 6834503 6834823 7048597 7238081 7295019 7367770 7378348 7381263 7427276 7587745 7734799 7789829 7807700 7960932 7975273 7996068 8044207 8076264 8084568 8089164 8093468 8115569 8171139 8249220 8325726 8344233 8392345 8425181 8444729 8481129 8509499 8542544 8552323 8600134 8605991 8606308 8631648 8706984 8740295 8755346 8841791 8867320 8900781 8945769 9153871 9305830 9307634 9318549 9334555 9399802 9407890 9487093 9694974 9882236

0154299 0182069 0213320 0217568 0227599 0316132 0365301 0422871 0424760 04498850461294 0486144 0495376 0558231 0579426 1056336 1221863 1401156 1511609 15477161616690 1808847 1819618 1941009 2058912 2122878 2153714 2184282 2242167 24567452541051 2630847 2759944 2835846 3039151 3051418 3107020 3125442 3253439 32945403296083 3746308 3788145 4020124 4031648 4141583 4318188 4330083 4343832 43650294466668 4605750 4621034 4928706 5090131 5154377 5169579 5203863 5268552 52922765375262 5434997 5554320 5775689 5939868 5967364 6192507 6416351 6534140 66353336644484 6906537 6978601 7063541 7088879 7262922 7525140 7561286 7631754 76998707725693 7870662 8001441 8068975 8085987 8100800 8296193 8317785 8335476 83490708643995 8838240 9212588 9236182 9237114 9246525 9252935 9321933 9360911 9532085

0172010 0469409 0492152 0498495 0580930 0674724 0682952 0704533 0727435 08838260935982 0949618 1115796 1123327 1276622 1546379 1674044 2160978 2384794 24055122635412 2642178 2763613 2936992 2937496 2939123 3067549 3280304 3331153 34207803433228 3583578 3658043 3747336 3769681 3773976 3776015 4035716 4235626 42399214276506 4305038 4655571 4672061 4702319 4703568 4772475 5209794 5397769 54791425517962 5831486 5914619 6081563 6153420 6410379 6418512 6909665 6922665 70767667192692 7232284 7273365 7293639 7309449 7466112 7636839 7796595 7826759 79748888164082 8532210 8553411 8563303 8732259 8882805 8960803 9061890 9304779 9615564

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları: Büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? (2024 Milli Piyango sorgulama ve sıralı tam liste) İşte amorti ve teselli kazandıran rakamlar - 9

40.000.000 TL'yi kazanan rakamlar

1.000.000 TL'yi kazanan rakamlar

1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 56958731769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 56958736117541 6835307 6961926 7596019 8115569 8518785 8642107 8713239 9048347 9997275