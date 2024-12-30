Haber Tarihi: 30 Aralık 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 13:57

Milli piyango bileti haram mı? Diyanet açıklaması

Milli Piyango, yılbaşı yaklaşırken en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle bilet almayı düşünürken, bu durumun dini açıdan hükmü de merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda yaptığı açıklamalarla kamuoyunu bilgilendiriyor.

Milli piyango bileti haram mı? Diyanet açıklaması
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Milli Piyango bileti almanın dini açıdan uygun olup olmadığı sorusu, özellikle yılbaşı dönemlerinde sıkça gündeme gelmektedir. Peki, Milli piyango bileti haram mı? 

Milli piyango bileti haram mı?

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.

Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Müslümanların bu tür meşru olmayan kazanç yollarından uzak durması gerekir. Bu yollardan birisiyle kazanç elde edilmesi halinde bir an önce tövbe edilmeli ve elde edilen kazanç, sevap beklenmeyerek yoksullara verilmelidir."
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