Milli atletimiz Can Özüpek, finale kaldı

Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 3 adım atlamada milli atlet Can Özüpek finale kaldı.Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 4. gün sabah seansında, erkekler 3 adım atlama ve 4x400 metre elemeleri yapıldı.Erkekler 3 adım atlama elemelerinde milli sporculardan Can Özüpek A grubunda, Necati Er ise B grubunda Necati Er yarıştı.İlk hakkında 16,66 metre, ikinci hakkında 15,91 metre atlayan ve üçüncü hakkını pas geçen Can Özüpek, grubunda 3'üncü, genel sıralamada ise 5'inci olarak finalde mücadele etme hakkı kazandı.Necati Er ise ilk hakkında 16,04 metre, ikinci hakkında 15,96 metre, üçüncü hakkında da 16,26 metre atlayış yaparak grubunda 10'uncu, genel sıralamada ise 18'inci sırada yer aldı ve elendi.Erkekler 3 adım atlama finali, 12 Ağustos Pazar günü TSİ 20.55'te başlayacak.Öte yandan, erkekler 4x400 bayrak yarışı elemelerinde Abdullah Tütüncü, Yavuz Can, Akın Özyürek ve Batuhan Altıntaş'dan oluşan Türk Milli Takımı, ikinci seride koştu. Elde edilen 3.07.83'lük dereceyle seride 7'inci, genel sıralamada ise 13'ncü olan milli takım, finale kalamadı.