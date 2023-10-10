Haber Tarihi: 10 Ekim 2023 11:21 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 11:21

Milli ara ne zaman bitiyor, bitecek, kaç gün? 2023/2024

Milli ara başladı. Süper Lig maçlarına A Milli Takım maçları için ara verildi. Peki, milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte A Milli Takım maç takvimi.

Milli ara ne zaman bitiyor, bitecek, kaç gün? 2023/2024
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Süper Lig'de milli aranın ne zaman biteceği, binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları kapsamında Türkiye, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de milli maç arası fikstür programıyla belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Türkiye 8 Eylül Cuma Günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Milli Takımı Aday Kadrosu

KALECİ: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

FORVET: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

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