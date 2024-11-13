Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da başlayacak. Bu heyecan verici müsabaka, ABD'deki NFL takımı Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek ve Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.

Daily Mail'de yer alan bilgiye göre Tyson ve Paul arasındaki müsabakada iki boksöre toplam 80 milyon doların eşit şekilde dağıtılması planlanıyor. Jake Paul, bu büyük müsabaka öncesinde, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." açıklamasında bulundu.

Efsanevi boksör Mike Tyson ise, "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek için yapıyorum." diyerek dikkatleri çekti.

Bu büyük müsabakadan önce sporseverler, üç karşılaşma daha izleyebilecek:

Süper Orta Sıklet: Neeraj Goyat - Whindersson Nunes

Yarı Orta Sıklet: Mario Barrios - Abel Ramos

Süper Hafif Sıklet: Katie Taylor - Amanda Serrano

Bu ön müsabakaların ardından gecenin ana etkinliği olan Jake Paul ve Mike Tyson mücadelesi başlayacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

"Demir" lakaplı 58 yaşındaki Mike Tyson, kariyerinde 50 galibiyet (44'ü nakavt) ve 6 yenilgi ile tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1986 yılında 20 yaşındayken Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır siklet şampiyonu" ünvanını kazandı.

Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır siklet boksörü olarak tarihe geçti. Kariyerine 2005 yılında son veren Tyson, 2020'de bir gösteri maçı ile ringlere geri dönmüştü.

27 yaşındaki Jake Paul, 2018 yılında boks kariyerine başladı. İlk amatör müsabakasını YouTuber Deji Olatunji ile yapan Paul, profesyonel kariyerine hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Profesyonel olarak 11 müsabakaya çıkan Paul, 10 galibiyet (7'si nakavt) ve 1 mağlubiyet elde etti. Tek yenilgisini Şubat 2023'te Tommy Fury'e karşı aldı.

Sporda yeni sürprizlerin ve büyük heyecanın yaşanacağı bu maçta, izleyiciler unutulmaz bir gece yaşayacak.