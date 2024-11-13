Haber Tarihi: 13 Kasım 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 12:42

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mike Tyson Jake Paul maçı için artık son viraja girildi. Boksun efsanesi Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul'ün 80 milyon dolarlık randevusu 16 Kasım'da. Dallas'ta 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda ring kenarındaki biletler 10-50 bin dolardan satışa çıkarken şu ana kadar 9 milyon dolar gelir elde edildi. Boks tarihinin en pahalı bileti de bu mücadele için piyasaya sürüldü. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın kuralları hakkında detaylı bilgiler

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Abone Ol
Dünyada sporseverler tarafından merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için geri sayım başladı. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olan Mike Tyson, ünlü Youtuber ve profesyonel boksör Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelecek. İki boksöre 80 milyon doların dağıtılacağı bu büyük karşılaşmanın detayları belli oldu.

Mike Tyson-Jake Paul Boks Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da başlayacak. Bu heyecan verici müsabaka, ABD'deki NFL takımı Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek ve Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.

Para Ödülü

Daily Mail'de yer alan bilgiye göre Tyson ve Paul arasındaki müsabakada iki boksöre toplam 80 milyon doların eşit şekilde dağıtılması planlanıyor. Jake Paul, bu büyük müsabaka öncesinde, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." açıklamasında bulundu.

Efsanevi boksör Mike Tyson ise, "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek için yapıyorum." diyerek dikkatleri çekti.

Maç Öncesi Diğer Müsabakalar

Bu büyük müsabakadan önce sporseverler, üç karşılaşma daha izleyebilecek:

Süper Orta Sıklet: Neeraj Goyat - Whindersson Nunes

Yarı Orta Sıklet: Mario Barrios - Abel Ramos

Süper Hafif Sıklet: Katie Taylor - Amanda Serrano

Bu ön müsabakaların ardından gecenin ana etkinliği olan Jake Paul ve Mike Tyson mücadelesi başlayacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

Mike Tyson'ın Kariyeri ve Efsanevi Mirası

"Demir" lakaplı 58 yaşındaki Mike Tyson, kariyerinde 50 galibiyet (44'ü nakavt) ve 6 yenilgi ile tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1986 yılında 20 yaşındayken Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır siklet şampiyonu" ünvanını kazandı.

Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır siklet boksörü olarak tarihe geçti. Kariyerine 2005 yılında son veren Tyson, 2020'de bir gösteri maçı ile ringlere geri dönmüştü.

Jake Paul'un Boks Kariyeri

27 yaşındaki Jake Paul, 2018 yılında boks kariyerine başladı. İlk amatör müsabakasını YouTuber Deji Olatunji ile yapan Paul, profesyonel kariyerine hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Profesyonel olarak 11 müsabakaya çıkan Paul, 10 galibiyet (7'si nakavt) ve 1 mağlubiyet elde etti. Tek yenilgisini Şubat 2023'te Tommy Fury'e karşı aldı.

Sporda yeni sürprizlerin ve büyük heyecanın yaşanacağı bu maçta, izleyiciler unutulmaz bir gece yaşayacak.



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Benfica'nın sıradaki hedefi Yunus Akgün Galatasaray Benfica'nın sıradaki hedefi Yunus Akgün
Galatasaray ile Nelsson: Görüşmeler tıkandı! Galatasaray Galatasaray ile Nelsson: Görüşmeler tıkandı!
Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gündem Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray scoutları ekstra mesaide; Muslera ve Mertens Galatasaray Galatasaray scoutları ekstra mesaide; Muslera ve Mertens
Michy Batshuayi kendine geldi Galatasaray Michy Batshuayi kendine geldi
Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha; temaslar sürüyor! Galatasaray Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha; temaslar sürüyor!
Arda Güler için İspanya'dan iddia: 'Fenerbahçe'ye gelebilir' Fenerbahçe Arda Güler için İspanya'dan iddia: "Fenerbahçe'ye gelebilir"
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kalktı mı, kalkacak mı? 2024 Gündem KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kalktı mı, kalkacak mı? 2024
Beşiktaş'ta hedef milli ara sonrası yeniden çıkışa geçmek Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef milli ara sonrası yeniden çıkışa geçmek
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Napolili Manna: "Osimhen'i isteyen çok, pazarlık yok!"
2
Türkiye'de sorun çalışma sistemi mi?
3
Batshuayi, 200 bin Euro'sunu kaptırdı
4
Başakşehir, Arda Turan'ı istiyor!
5
Chelsea'de 100 milyon euro'luk hedef
6
Serdar Aziz transfer için görüşüyor!
7
Juventus'tan Kenan açıklaması: "İnanıyoruz"

SON HABERLER