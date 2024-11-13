Dünyada sporseverler tarafından merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için geri sayım başladı. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olan Mike Tyson, ünlü Youtuber ve profesyonel boksör Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelecek. İki boksöre 80 milyon doların dağıtılacağı bu büyük karşılaşmanın detayları belli oldu.
Mike Tyson-Jake Paul Boks Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da başlayacak. Bu heyecan verici müsabaka, ABD'deki NFL takımı Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek ve Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.
Para Ödülü
Daily Mail'de yer alan bilgiye göre Tyson ve Paul arasındaki müsabakada iki boksöre toplam 80 milyon doların eşit şekilde dağıtılması planlanıyor. Jake Paul, bu büyük müsabaka öncesinde, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." açıklamasında bulundu.
Efsanevi boksör Mike Tyson ise, "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek için yapıyorum." diyerek dikkatleri çekti.
Maç Öncesi Diğer Müsabakalar
Bu büyük müsabakadan önce sporseverler, üç karşılaşma daha izleyebilecek:
Süper Orta Sıklet: Neeraj Goyat - Whindersson Nunes
Yarı Orta Sıklet: Mario Barrios - Abel Ramos
Süper Hafif Sıklet: Katie Taylor - Amanda Serrano
Bu ön müsabakaların ardından gecenin ana etkinliği olan Jake Paul ve Mike Tyson mücadelesi başlayacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.
Mike Tyson'ın Kariyeri ve Efsanevi Mirası
"Demir" lakaplı 58 yaşındaki Mike Tyson, kariyerinde 50 galibiyet (44'ü nakavt) ve 6 yenilgi ile tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1986 yılında 20 yaşındayken Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır siklet şampiyonu" ünvanını kazandı.
Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır siklet boksörü olarak tarihe geçti. Kariyerine 2005 yılında son veren Tyson, 2020'de bir gösteri maçı ile ringlere geri dönmüştü.
Jake Paul'un Boks Kariyeri
27 yaşındaki Jake Paul, 2018 yılında boks kariyerine başladı. İlk amatör müsabakasını YouTuber Deji Olatunji ile yapan Paul, profesyonel kariyerine hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Profesyonel olarak 11 müsabakaya çıkan Paul, 10 galibiyet (7'si nakavt) ve 1 mağlubiyet elde etti. Tek yenilgisini Şubat 2023'te Tommy Fury'e karşı aldı.
Sporda yeni sürprizlerin ve büyük heyecanın yaşanacağı bu maçta, izleyiciler unutulmaz bir gece yaşayacak.
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