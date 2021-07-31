Miha Zajc: "Fenerbahçe için varım"

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi dikkat çeken isimlerden olan Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miha Zajc: 'Fenerbahçe için varım'
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31 Temmuz 2021 21:26
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi antrenmanlardaki ve hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Miha Zajc, Greuther Fürth karşılaşması sonrası konuştu.

Greuther Fürth maçında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Miha Zajc, Vitor Pereira'nın sisteminde oldukça iyi hissetğini açıkladı.

Miha Zajc maçın ardından "Sıkı şekilde çalışıyorum. İyi idmanlar yapıyoruz ve ben de sahaya odaklandım. Fenerbahçe için en iyisini yapmak istiyorum. Farklı bir sistem ve üzerinde çalışıyoruz. Kendi pozisyonumdan dolayı mutluyum, bu bölgede oynamayı seviyorum. Takım olarak iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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