Geçen sezon başında sessiz sedasız Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo şu anda transferin en büyük gözdelerinden birisi... Vitor Pereira döneminde müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli yıldız, Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından daha da üstüne koydu.Şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda. Son dönemde ismi İspanyol kulübü Atletico Madrid'le de anılan yıldız futbolcunun talipleri giderek artıyor. Alınan bilgilere göre; son olarak İtalyan devi Inter de Crespo'yu yakından takibe aldı. Çizme ekibininin yetkililerinin yaklaşık 1.5 aydır yıldız futbolcunun tüm maçlarını gözlem altına aldığı öğrenildi. Ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşması için de bir gözlemcinin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Crespo'yu canlı izleyecek yetkilinin vereceği rapor, transferde belirleyici olacak.Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, takım için kilit bir isim olan Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor. Sarı-Lacivertliler'in ancak sezon sonunda yapılacak tekliflere açık olacağı ve minimum 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleneceği gelen bilgiler arasında...