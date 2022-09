Miguel Crespo: 'Özel bir his'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Alanyaspor galibiyeti sonrası görüşlerini kulüp televizyonu aracılığıyla aktardı.



Crespo, "Bizler açısından önemli bir galibiyet oldu. Evimizde maça iyi başladık, iyi devam ettik. Jesus Hocamızın istediklerini yerine getirdik. Bizden sürekli baskı istedi. Biz de baskıyı sürekli hissettirdik. Kadıköy'deki ilk golümden ve 3 puandan ötürü mutluyum." dedi.



Kadıköy'de attığı ilk golü de değerlendiren Portekizli futbolcu, "Özel bir his Kadıköy'de gol atmak. Taraftarlarımız beni çok mutlu edip güveniyorlar. Desteklerini her yerde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



Crespo, son olarak, "Taraftarlarımız beni tanıyor artık. Ben sahada her şeyini veren biriyim. En iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Bana göre taraftarlarımız bundan memnun oluyor. Taraftarları mutlu etmek adına böyle devam etmek istiyorum." diye konuştu.





