Midyeci Ahmet halka arz ne zaman, fiyatı ne olacak?

Kamuoyunda Midyeci Ahmet markasıyla bilinen Ahmet Çiçek, dün yayınladığı bir video ile şirketi Borsa İstanbul'da halk arz etme kararı aldıklarını açıkladı.Çiçek, özellikle Uzak Doğu pazarında ciddi bir potansiyel olduğunun altını çizerek halka arz yoluyla markayı daha da büyütme hedefinde olduklarını belirtti."KRİZLERDE SİZİNLE BÜYÜDÜK"Midyeci Ahmet'in yayınladığı videoda 'Halka arz kararı almak üzereyiz. Siz değerli müşterilerimizin yorumları çok önemli. Bu marka sizinle var oldu, krizlerde sizinle büyüdük. Uzak Doğu'dan inanılmaz bir pazar var. Bu pazara girmek istiyorum. Bu yüzden şirketi halka arz etmek kararı almak üzereyim. Ama öncelikle size danışmak istedim' ifadelerini kullandı.