NBA, Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone ve ekibinin, 2023 NBA All-Star Maçında LeBron'un takımına koçluk yapmak üzere seçildiğini duyurdu.



NBA, hafta başında Boston Celtics'in geçici başantrenörü Joe Mazzulla ve ekibinin Team Giannis'i çalıştıracağını duyurmuştu.



Memphis Grizzlies'in geçtiğimiz gece Portland Trail Blazers'a yenilmesi, Pazar günkü All-Star tatilinden önce sezon sona erdiğinde, Denver'ın Batı'da en üst sırada yer almasını garantilemiş oldu.



Denver, 35-16'lık derecesiyle Batı'da zirvede yer alıyor.





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