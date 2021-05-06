Metin Öztürk: "İptal kararı yok hükmündedir"

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçimli genel kurul toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk: 'İptal kararı yok hükmündedir'
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06 Mayıs 2021 16:13
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesinin yok hükmünde olduğunu söyledi.

Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyurulan genel kurul toplantısını iptal etmesine tepki gösterdi.

Hesabında kulüp tüzüğünün genel kurulla ilgili maddesini paylaşan Öztürk, "İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray'ı kaosa sürüklemeyin. Tüzüğün 33. maddesi açık. Kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs'ı, 60 güne kadar erteleyebilirsiniz. Adayların son başvuru tarihi yarındır." ifadelerini kullandı.

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