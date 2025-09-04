A Milli Takım'da Mert Müldür, Gürcistan'a karşı deja vu yaşadı.
EURO2024'te Gürcistan ile oynanan maçta ağları havalandıran Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçta da gol sevinci yaşadı.
Milli Takım, Mert'in 3. dakikada attığı golle Gürcistan deplasmanında 1-0 öne geçti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın ilk golünü atan Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'nde de ilk golü atan isim oldu.
Gürcistan ağlarını havalandıran Mert Müldür, A Milli Takımın deplasmanda oynadığı bir Dünya Kupası eleme maçındaki en erken golünü kaydetti.
Mert Müldür'den Gürcistan'a karşı deja vu!
Mert Müldür, EURO2024'ün ardından Gürcistan ağlarına yine havalandırdı.
