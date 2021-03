Mehmet Altıparmak: 'Maçın kırılma anı var'

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep'e 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, rakiplerinin 10 kişi kalmasının avantajını değerlendiremediklerini belirtti.



Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın kaybedilmesinin herkesi üzdüğünü söyledi.



Maçın ilk yarısında kazanma adına çok fazla mücadele ettiklerine dikkati çeken Altıparmak, "İlk yarıda pozisyona gireceğimizi gösterdik. Bunun neticesinde ilk yarıda defansın arkasına atacağımız toplarla pozisyon bulacaktık, bunu çalışmıştık. Maçta çalıştığımız her şeyi yaptık diyebiliriz. Golü de bulduk. Rakibimize, çok üzerimize gelme şansı bırakmadık." dedi.



Altıparmak, ikinci yarıda rakiplerinin baskı yapacağını bildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"İkinci yarıda ona göre aynı mücadele yapıp, defansın arkasına atacağımız toplarla gol arayacaktık. Bunu iyi yaptık da diyebilirim. Maçın kırılma anı var. Kendi hatamızdan, geri pasın kısa düşmesi ve Kenan'ın attığı golden sonra oyun tamamen döndü. Rakibimiz 10 kişi kaldı, bizim için büyük bir avantajdı. Ne yazık ki bu avantajı kullanamadık. Karşılaşma 1-1 olduktan sonra tekrar maçı kurtarmak adına oyuncularım mücadeleye devam etti. Oyunun son bölümünde 3 forvet ile oynamaya çalıştık ama bunda başarılı olamadık ve buradan mağlup ayrıldık."



Oyuncularının maçta çok iyi mücadele ettiğini dile getiren Altıparmak, "Oyuncularım kazanma adına her şeyi yaptı, bir takımın deplasmanda kazanma adına yapabileceği her şeyi bugün yaptık ama sadece bir hata yaptık. O hatanın bedelini çok ağır ödedik. Pazartesi günü oynayacağımız Başakşehir maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.