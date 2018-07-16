Medel: 'Adebayor, Gomis ve Burak'a karşı oynamak zor'

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, yeni sezon öncesinde beIN SPorts'a açıklamalarda bulundu.Avusturya kampında konuşan Gary Medel, "Çok iyi geçiyor. Çok sıkı çalışıyoruz. Çok daha iyi olmalıyız. UEFA Avrupa Ligi ön elemesini geçmek istiyoruz. Bu yüzden iyi olmalıyız. Takımda atmosfer çok iyi, çalışmalardan çok keyif alıyoruz. Seviyemizi arttırmalıyız, hem lige hem de Avrupa'ya hazır olmalıyız." dedi.Kendi adına kampın iyi geçtiğini de söyleyen Medel, "Bireysel hazırlıklarım çok iyi gidiyor.m." ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden Gary Medel, "Lige geçen sezon iyi başlamadım. İkinci yarı fizik olarak daha hazır olduğumu düşünüyorum. Oynadığım maç sayısına bakarsanız bu ortaya çıkıyor. Hedefim ve hedefimiz, kupa kazanmak, şampiyon olmaktı. Hal bunun için istekliyim." diye konuştu.Saha içerisinde agresif gözükmesiyle ilgili de konuşan 30 yaşındaki futbolcu "Agresiflik tehlikeli bir konu ama saha içerisinde agresifliğimi p" açıklamasını yapŞampiyon olamamalarıyla ilgili görüşlerini aktaran Medel, "Bu sene o maçları kazanırsak, hedefimiz olan şampiyonluğa daha kolay ulaşabiliriz." dedi.Teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüyle bahseden Gary Medel,Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörlerinden Guti Hernandez ile ilgili görüşü sorulan Medel, "Birkaç gündür beraberiz. Teknik olarak bir şey söylememem ama pozitif birisi. Futbolculuk kalitesini biliyoruz. Bize çok şey öğretebilir. O da başımızdaki hocamız Şenol Güneş'ten çok şey öğrenecektir." şeklinde konuştu.Savunmada mı yoksa orta sahada mı oynamaktan keyif aldığı sorusunu da yanıtlayan Şilili yıldız, "Takımın jokeriyim. İki pozisyonda da kendimi iyi hissediyorum. Klüp takımlarında orta sahada," cevabını verdi.Beşiktaş'ın mevcut kadrosu hakkında konuşan Medel "uz." dedi."UEFA Avrupa Ligi'nde hedefiniz final mi?" sorusunu yanıtlayan Medel, "İlk olarak ön elemeyi geçerek, gruplara kalmalıyız. Hedef final değil, hedef şampiyon olmak." diyerek iddialı konuştu."Şili'de halk kahramanısın, Dünya Kupası'nda olamamak nasıl bir duygu?" sorusuna yanıt veren Medel, "Kahramanlar ülkeleri için canını veren insanlardır. İtfaiyeciler, polisler halk kahramanıdır. Bizim yaptığımzı sadece bir spor. üzerimize düşeni yapıyoruz. Dünya Kupası'nda olmak isterdim ama orada olamamak da bizim suçumuz." dedi.2018 Dünya Kupası'nda beğendi isimlerin sorulması üzerine Medel, "Dünya Kupası'nın en iyi ismi Luka Modric'ti. Aynı zaman da Antoine Griezmann'ı da söyleyebilirim." yanıtını verdi.Süper Lig'de rakip olarak zorlu oyuncuları da itiraf eden Gary Medel, "Ligde çok iyi oyuncular var. Hepsi çok zorluyor. Adebayor, Gomis, Burak çok kaliteli isimler. Bunlara karşı oynamak zor." açıklamasını yaptı.Takım arkadaşı Domagoj Vida'nın Hırvatistan Milli Takımı'ndaki performansını değerlendiren Medel, "Vida adına çok mutluyum. Çok çalışan bir arkadaşımız. Sonuna kadar hak etti. İkinci olmak üzücü ama ortaya koyduğu futbol kayda değerdi." ifadelerini kullandı.Süper Lig hakkında yorum yapan Medel, "İlk geldiğimde Türkiye'de böyle kaliteli bir oyun beklemiyordum. İspanya ve İtalya'dan geride, kolay bir lig bekliyordum. Ancak öyle olmadığını ilk başta gördüm. Açıkçası zorlandım. Lig çok zorlu ve kaliteli." şeklinde konuştu.