Maymun çiçeği'nden dolayı okullar kapanır mı?

Maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına benzer belirtiler gösteren bir virüs olup, genellikle hayvanlardan insanlara bulaşsa da son dönemde insandan insana da yayılma gösteriyor. İlk kez Afrika'da tespit edilen bu virüs, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede hızla yayılmış durumda. Özellikle çocuklar arasında ciddi riskler taşıyan bu virüs, ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve cilt lezyonları gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Uzmanlar, özellikle İstanbul gibi yoğun uluslararası trafiğe sahip bölgelerde, virüsün yayılma riskinin bulunduğunu belirtiyor. Türkiye'de aktif bir izleme ve önleme mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekilerek, özellikle Afrika'dan gelen yolcuların ve bu bölgelere seyahat edenlerin dikkatle izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

2020'de başlayan Covid-19 pandemi döneminde okullar tatil edilmiş ve bir süre sonra uzaktan eğitime geçilmişti. Maymun çiçeği virüsünün de ikinci bir pandemiye dönüşmesi ve okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi ihtimali var.

Okullar online olur mu sorusu tıpkı 2020 pandemi döneminde olduğu gibi 2024'te milyonlar öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Maymun çiçeği virüsünün yeni bir pandemiye dönüşmesi ihtimali okullar online olur mu sorusunu gündeme taşıyor.

Türkiye okullar şu anda yaz tatili nedeniyle kapalı. 9 Eylül Pazartesi günü okullar açılacak. Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de yayılması durumunda ve pandemiye dönüşmesi halinde okulların açılmasının ertelenmesi de gündeme alınabilir. Ancak şu an için 9 Eylül 2024 Pazartesi günü okulların açılması planlanmakta. Ayrıca okulların online olması gibi bir durum şu an için söz konusu değil. 9 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam edecek.

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle okulların online olup olmaması durumu ile ilgili bir son dakika gelişme yaşanması durumunda haberimizde yer alacaktır.