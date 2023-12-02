Haber Tarihi: 02 Aralık 2023 10:26 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 10:26

MasterChef kim elendi? 1 Aralık 2023 (bugün- dün akşam) | MasterChef eleme adayı: Kim potaya gitti?

MasterChef kim elendi? sorusu bu akşam yanıt buldu. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı. 1 Aralık 2023 akşamı yarışmaya veda eden isim jürinin değerlendirmesi sonucunda ortaya çıktı. Peki ama yarışmaya kim veda etti? Geçen hafta yarışmaya Ayaz veda etmişti. Son haftalarda Metin, Kerem, Azize, Eda, Uğur, Sefa ve Gamze gibi güçlü isimlerin yarışmadan elenmesi bütün yarışmacılarda paniğe neden oldu. İşte MasterChef Türkiye All Star'a bu akşam veda eden isime dair bilgiler...

MasterChef kim elendi? 1 Aralık 2023 (bugün- dün akşam) | MasterChef eleme adayı: Kim potaya gitti?
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MasterChef All Star'da elenen yarışmacı dün ekranlara gelen yeni bölüm ile belli oldu. Alican ve Dilara eleme potasında ikiye kalırken elenen ismin son açıklamaları sonrasında stüdyoda duygusal anlar yaşandı. MasterChef All Star'ın son bölümünde birbirinden iddialı yarışmacılar elenmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Gece sonunda elenen yarışmacının vedası ise herkesi üzdü. Peki MasterChef'te dün kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'da kim elendi? İşte, 1 Aralık yarışmaya veda eden yarışmacı…
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yaptılar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kırmızı takım 3-2'lik skorla ödül oyununun ilk etabını kazandı. İkinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Eren ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eren

Tolga

Dilara

Mavi Takım

Hasan (Kaptan)


Tahsin

Sergen

Tolga

Dilara
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Batuha

Kırmızı Takım

Barbaros (Kaptan)

Eren

Kıvanç

Cemre

Esra

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

Mücadele sonunda kazanan takım belli olacak. Geçtiğimiz hafta Alican Sabunsoy'un elenmesi ile birlikte MasterChef All Star'da yeni bir sisteme geçildi. Artık dokunulmazlığı alan kişi bir arkadaşını potaya gönderemiyor. O kişi dokunulmaz oluyor ve oylamaya geçiliyor.

30 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasında bir de bireysel dokunulmazlık oynanacak. Gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim en son belli olacak.

 


 
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