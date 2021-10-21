Marcel Tisserand: 'Hala şansımız var, savaşacağız'

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Üzgün olduklarını söyleyen Tisserand, "Bu neticeden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu maçı galibiyetle tamamlamayı çok isterdik, maalesef 1 puan aldık. İyice dinlenip bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.



Duran toptan gol yemememeleri gerektiğini kaydeden Kongolu oyuncu, "İlk yarı itibariyle agresiflik noktasında eksiktik. İlk yarı daha kompakt olabilirdik. 2. yarı daha iyi olduğumuzu ve çok fırsat yarattığımızı söyleyebilirim. Topa karşı daha çok agresiftik ancak maalesef duran toptan gol yedik. Bu tip golleri yemememek için daha çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Gruptan çıkacaklarına inandığını söyleyen Tisserand, "Şansımızın olduğuna inanıyorum, sonuna kadar savaşacağız gruptan çıkmak için. Tüm takımlarla oynadık, onların kaliteli yönlerini ve eksik yanlarını iyi biliyoruz. Bir sonraki maçlarda daha iyi performans ortaya koyacağız" diye konuştu.





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