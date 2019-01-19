Marcao, ilk maçında ne yaptı?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ederken yeni transfer Marcao görücüye çıktı.
Chaves'ten transfer edilen Marcao, Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalırken, dikkat çekici bir performans sergiledi.
Marcao, mücadele 117 kez topla buluşurken %91,5'lik isabetli pas yüzdesiyle oynadı.
Brezilyalı oyuncu 7 hava topunun 4'ünü kazanırken, 11 ikili mücadeleden de başarıyla çıktı.
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Chaves'ten transfer edilen Marcao, Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalırken, dikkat çekici bir performans sergiledi.
Marcao, mücadele 117 kez topla buluşurken %91,5'lik isabetli pas yüzdesiyle oynadı.
Brezilyalı oyuncu 7 hava topunun 4'ünü kazanırken, 11 ikili mücadeleden de başarıyla çıktı.
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