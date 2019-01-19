  •  
    "Galatasaray'da bir de forvet olsa ne olacak?"
  •  
    Marcao ilk maçında ne yaptı? İşte rakamlar...
  •  
    "Onyekuru, Slimani'yi tek maçta rahat geçti"
  •  
    Antalya'dan İspanya'ya Türkiye'de 54 transfer!
  •  
    Ali Koç biletleri kesti; "Artık yoksunuz beyler"

Marcao, ilk maçında ne yaptı?

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Ankaragücü'ne karşı 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Marcao, ilk maçında ne yaptı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2019 22:08
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ederken yeni transfer Marcao görücüye çıktı.

Chaves'ten transfer edilen Marcao, Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalırken, dikkat çekici bir performans sergiledi.

Marcao, mücadele 117 kez topla buluşurken %91,5'lik isabetli pas yüzdesiyle oynadı.

Brezilyalı oyuncu 7 hava topunun 4'ünü kazanırken, 11 ikili mücadeleden de başarıyla çıktı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için