Manisa Büyükşehir'den deplasmanda galibiyet

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-69 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Büyükşehir'den deplasmanda galibiyet
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30 Aralık 2022 23:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-69 yendi.

Bu sonuçla Manisa ekibi 3. galibiyetini alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 13, Weber 18, Metehan Akyel 6, Rivers 4, Harris 2, Eray Aydoğan, Yesukan Onar, Can Maxim Mutaf 14, Sajus 6, Tayfun Erülkü 6

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cruz 26, Gani Erdi Gülaslan 5, Tarrant 9, Bruinsma 16, Anosike 6, Berkay Sinirlioğlu 2, Troy Selim Şav 6, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür 6, Michalak 2

1. Periyot: 15-10

Devre: 30-37

3. Periyot: 48-54

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