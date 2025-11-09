-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Liverpool maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 09 Kasım 2025 11:22 -
Güncelleme Tarihi:
09 Kasım 2025 11:22
Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Liverpool maçı canlı izle şifresiz
Manchester City - Liverpool maçını ücretsiz beIN Sports 2 izle | Manchester City - Liverpool maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 2'tan canlı izlenebilecek olan Manchester City - Liverpool maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City - Liverpool maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Manchester City ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 2 canlı izle, beIN Sports 2 şifresiz" araması yapıyor. Manchester City - Liverpool maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Manchester City - Liverpool maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Manchester City, Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Manchester City - Liverpool maçı beIN Sports 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City - Liverpool maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 19:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.