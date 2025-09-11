Manchester City, Donnarumma'ya kavuştu!

"Burada olmaktan ve dünyanın en iyi kulüplerinden birinde bulunmaktan çok gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Manchester City, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferinde başrol oynayan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattığını, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.İngiliz ekibi bu transfer için Fransız ekibine 35 milyon Euro ödeme yapacak.Manchester City, İtalyan kaleci ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.Transfer hakkında konuşan Donnarumma,26 yaşındaki file bekçisi, transfer videosundaifadesini kullandı.