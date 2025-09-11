Manchester City, Donnarumma'ya kavuştu!

Manchester City, Paris Saint-Germain forması giyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 11 Eylül 2025 20:27
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester City, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferinde başrol oynayan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattığını, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

İngiliz ekibi bu transfer için Fransız ekibine 35 milyon Euro ödeme yapacak.

Manchester City, İtalyan kaleci ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transfer hakkında konuşan Donnarumma, "Burada olmaktan ve dünyanın en iyi kulüplerinden birinde bulunmaktan çok gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

26 yaşındaki file bekçisi, transfer videosunda "Gelin birlikte tarih yazalım" ifadesini kullandı.

İŞTE İNGİLİZ EKİBİNİN TRANSFERİ AÇIKLADIĞI O VİDEOLU PAYLAŞIM:


