Malone: "Murray ve Jokic, birer süperstar!"

Denver Nuggets koçu Mike Malone ve takımın yıldızları Jamal Murray ve Nikola Jokic, dün gece Nuggets'ın Batı Konferansı Finalleri 3. maçında Los Angeles Lakers'ı 114-106'lık skorla mağlup etmesinden sonra konuştu.



Malone, hem Murray hem de Jokic'in birer süperstar olduğunu söyledi:



"Artık her gece Jamal'dan ne alacağımı biliyorum. Geçen yıl Nikola'dan ne aldığımızı biliyorduk, ancak Jamal'in ne tür bir oyun geçireceğini bilmiyorduk. Artık durum böyle değil. İki süperstarımız var, Nikola ve Jamal."



"Bu gece iyi oynayacağımızdan hiç şüphem yoktu. Hiç şüphem olmamasının nedeni, altı kez üst üste eleme maçı kazanmış olmamız. Herkes her zaman bavullarımızı toplayıp gitmemizi bekliyor, ancak biz gitmeye hazır değiliz. Nedense bu bubble'ı çok sevdik! "



"Bu galibiyet, bize bu seride çok daha fazla güven veriyor. Burada olduğumuzu ve uzun süre bu işin içinde olacağımızı onlara hatırlatıyoruz."



Lakers yıldızları Anthony Davis ve LeBron James, dün gece toplamda 57 sayı bulmuştu. Ancak 3. maçta kritik zamanda seviyesini yükselten ve Lakers'a Batı Konferansı finallerindeki ilk mağlubiyetini vermek için, maçın bitimine 2:17 kala 8-0'lık bir seri yakalamalarını sağlayan asıl kişi, Murray'ydi.



"JAMAL BENCE BİR SÜPERSTAR!"



Murray, karşılaşmada 30 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan James ile neredeyse eşleşmişti. Nuggets yıldızı 28 sayı, 12 asist ve sekiz ribaundla oynayarak, Denver'ın, Davis'in bir önceki maçta son saniye üçlüğüyle kazandığı galibiyetten toparlanmasına büyük katkıda bulundu:



"2. maç bizimdi. 2. maçta harika oynamıştık. Sadece bizi gerçekten inciten birkaç arıza yaşamıştık. Dürüst olmak gerekirse şu anda 2-1 önde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama 4. maça, önümüze bakacağız."



Maçta ayrıca 22 sayı, 10 ribaund ve 5 asist ile oynayan Jokic ise, takım arkadaşı Murray'ye "Büyük şutlar için yaratılmış. Gerçekten onun bir süperstar olduğuna inanıyorum." diyerek övgüde bulundu.



