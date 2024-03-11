Makyaj Yapmak Orucu Bozar Mı? Diyanet açıkladı

Makyaj, kadınlar arasında güzellik ve bakımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, oruç tutan kişiler makyaj yaparken nelere dikkat etmelidir? Makyaj yapmak orucu bozar mı? Bu konuda İslam alimleri arasında farklı görüşler bulunmaktadır.



Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?



Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de makyaj yapmanın orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir:



Makyaj yapmak orucu bozmaz.



Makyaj, cilde sürülen ve süslenme amaçlı kullanılan bir maddedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre, makyaj malzemeleri yutulmadığı sürece orucu bozmaz.



Ancak, bazı durumlarda makyaj yapmak orucu bozabilir. Bu durumlar şunlardır:



Makyaj malzemelerinin tadının yutulması: Makyaj malzemelerinin tadının yutulması halinde orucu bozar.



Makyaj malzemelerinin besleyici özellikte olması: Makyaj malzemelerinin besleyici özellikte ve ilaç niyetine kullanılması halinde orucu bozar.



Makyaj malzemelerinin göze kaçması ve yutulmasına sebep olması: Makyaj malzemelerinin göze kaçması ve yutulmasına sebep olması halinde orucu bozar.







Makyaj yaparken dikkat edilmesi gerekenler:



Makyaj yaparken kullanılan malzemelerin tadının yutulmamasına dikkat edilmelidir.



Besleyici özellikte olmayan makyaj malzemeleri tercih edilmelidir.



Makyaj malzemelerinin göze kaçmamasına özen gösterilmelidir.



Sonuç olarak:



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, makyaj yapmak orucu bozmaz.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: