Haber Tarihi: 11 Mart 2024 14:25 - Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 14:25

Makyaj Yapmak Orucu Bozar Mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet, maneviyat ve ruhsal arınma açısından önemli bir dönemdir. Bu dönemde oruç tutmak, dinî vecibeler arasında yer alır. Ancak, oruç tutarken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunmaktadır. Bunlardan biri de makyaj yapmak konusundaki şüphelerdir. Peki, makyaj yapmak orucu bozar mı? işte Diyanet yanıtı

Makyaj Yapmak Orucu Bozar Mı? Diyanet açıkladı
Abone Ol
Makyaj, kadınlar arasında güzellik ve bakımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, oruç tutan kişiler makyaj yaparken nelere dikkat etmelidir? Makyaj yapmak orucu bozar mı? Bu konuda İslam alimleri arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de makyaj yapmanın orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir:

Makyaj yapmak orucu bozmaz.

Makyaj, cilde sürülen ve süslenme amaçlı kullanılan bir maddedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre, makyaj malzemeleri yutulmadığı sürece orucu bozmaz.

Ancak, bazı durumlarda makyaj yapmak orucu bozabilir. Bu durumlar şunlardır:

Makyaj malzemelerinin tadının yutulması: Makyaj malzemelerinin tadının yutulması halinde orucu bozar.

Makyaj malzemelerinin besleyici özellikte olması: Makyaj malzemelerinin besleyici özellikte ve ilaç niyetine kullanılması halinde orucu bozar.

Makyaj malzemelerinin göze kaçması ve yutulmasına sebep olması: Makyaj malzemelerinin göze kaçması ve yutulmasına sebep olması halinde orucu bozar.

Makyaj yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

Makyaj yaparken kullanılan malzemelerin tadının yutulmamasına dikkat edilmelidir.

Besleyici özellikte olmayan makyaj malzemeleri tercih edilmelidir.

Makyaj malzemelerinin göze kaçmamasına özen gösterilmelidir.

Sonuç olarak:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, makyaj yapmak orucu bozmaz.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe rakiplerini 'uzaktan' avlıyor! Fenerbahçe Fenerbahçe rakiplerini 'uzaktan' avlıyor!
Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil doğum günü tarihi Gündem Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil doğum günü tarihi
Trabzonspor'da Eren Elmalı yükseliyor Trabzonspor Trabzonspor'da Eren Elmalı yükseliyor
Trabzonspor'da Orsic yine rötar yaptı! Trabzonspor Trabzonspor'da Orsic yine rötar yaptı!
Trabzonspor'da Umut Bozok'un büyük sevinci Trabzonspor Trabzonspor'da Umut Bozok'un büyük sevinci
Robert Prosinecki: ''Lider Mert Hakan'' Fenerbahçe Robert Prosinecki: ''Lider Mert Hakan''
Trabzonspor'da Nicolas Pepe resitali Trabzonspor Trabzonspor'da Nicolas Pepe resitali
Trabzonspor'da Trezeguet kasırgası! Trabzonspor Trabzonspor'da Trezeguet kasırgası!
Fenerbahçe'de galibiyetin başrolü taraftar! Fenerbahçe Fenerbahçe'de galibiyetin başrolü taraftar!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray scout ekibinden Derrick Köhn'e Sacha Boey yakıştırması
2
MHK'den apar topar Kadir Sağlam kararı
3
Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
4
Yunus Akgün'ün transferine FFP engeli!
5
Alperen Şengün'den kötü haber!
6
Ancelotti: "Arda'nın geleceği Real Madrid'de!"
7
Ahmet Çakar: "Tehdit ettiler, hakemi sindirdiler"

SON HABERLER

yukarı ok