Haber Tarihi: 11 Mart 2024 14:25 -
Güncelleme Tarihi:
11 Mart 2024 14:25
Makyaj Yapmak Orucu Bozar Mı? Diyanet açıkladı
Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet, maneviyat ve ruhsal arınma açısından önemli bir dönemdir. Bu dönemde oruç tutmak, dinî vecibeler arasında yer alır. Ancak, oruç tutarken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunmaktadır. Bunlardan biri de makyaj yapmak konusundaki şüphelerdir. Peki, makyaj yapmak orucu bozar mı? işte Diyanet yanıtı
Makyaj, kadınlar arasında güzellik ve bakımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, oruç tutan kişiler makyaj yaparken nelere dikkat etmelidir? Makyaj yapmak orucu bozar mı? Bu konuda İslam alimleri arasında farklı görüşler bulunmaktadır.
Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?
Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de makyaj yapmanın orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir:
Makyaj yapmak orucu bozmaz.
Makyaj, cilde sürülen ve süslenme amaçlı kullanılan bir maddedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre, makyaj malzemeleri yutulmadığı sürece orucu bozmaz.
Ancak, bazı durumlarda makyaj yapmak orucu bozabilir. Bu durumlar şunlardır: