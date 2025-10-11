-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Macaristan - Ermenistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Macaristan - Ermenistan maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 11 Ekim 2025 14:53 -
Güncelleme Tarihi:
11 Ekim 2025 14:53
Macaristan - Ermenistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Macaristan - Ermenistan maçı canlı izle şifresiz
Macaristan - Ermenistan maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Macaristan - Ermenistan maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Macaristan - Ermenistan maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Macaristan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Macaristan - Ermenistan maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Macaristan ve Ermenistan karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Macaristan - Ermenistan maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
MACARISTAN - ERMENISTAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Macaristan - Ermenistan maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. MACARISTAN - ERMENISTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MACARISTAN - ERMENISTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Macaristan , Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan - Ermenistan maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. MACARISTAN - ERMENISTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Macaristan - Ermenistan maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.