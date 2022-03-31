Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi

Demokratik Kongo'nun Fas'tan yediği gollerin 2'sinden sorumlu tutulan Christian Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi
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31 Mart 2022 00:02
Galatasaray'dan sözleşmesinin bitimine kadar Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiralanan Christian Luyindama'nın Milli Takım performansı ülkede infial yarattı.

Demokratik Kongo'nun Fas'a 4-1 yenilerek Dünya Kupası şansını kaçırdığı maçta kritik hatalar yapan Luyindama'ya tepki gösteren taraftarların evine saldırı düzenlediği kaydedildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı anında Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu, saldırganların evi tahrip ettiği ifade edildi.

Luyindama'nın Milli Takım performansının genellikle vasatı aşmadığı ve bu kez sahada gösterdiği performansla takımdaki yerini ciddi şekilde sekteye uğrattığı belirtiliyor.

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