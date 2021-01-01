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Lue: "Clippers'taki tüm oyuncular aşılandı"

LA Clippers koçu Tyronn Lue, Clippers ekibinin yeni NBA sezonu öncesinde tüm aşılarının tamamlandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Tyronn Lue, Clippers ekibinin yeni NBA sezonu öncesinde tüm aşılarının tamamlandığını söyledi.

ABD'deki çeşitli şehirlerin kent çapında bazı yetkileri kısıtlamasıyla beraber, bazı ekipler henüz %100 aşı statüsüne ulaşmamıştı.

NBA kısa süre önce, "Lokal aşılama kurallarına uymamayı tercih eden hiçbir oyuncuya kaçırdığı maçlar için ödeme yapılmayacağını" belirten bir bildiri yayınlamıştı.

Los Angeles şehrinin restoranlara, barlara ve her türlü iç mekan etkinliğine gitmek için aşı zorunluluğunu değerlendirdiği süreçte, Lue bu durumun Clippers'ı yeni sezon öncesinde nasıl etkileyebileceği hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

"Bizimkiler tamamen aşılandı, lig bize ne derse onu yapmaya ve kurallara uymaya çalışıyoruz. Geçen yıl bunun hakkında konuşmuştuk. Gelişmelere adapte olmaya ve sevdiğimiz oyunu oynamak için gereken ne varsa yapmaya uğraşıyoruz."

NBPA'in eski yönetici direktörü Michele Roberts, NBA oyuncularının %90'ından fazlasının tamamen aşılanmış olduğunu kaydetmişti.


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