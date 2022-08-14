Lucas Torreira: 'Çalışmaya odaklanmalıyız'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, Giresunspor karşılaşması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Uruguaylı futbolcu, "Karmaşık duygular gecesi. Galatasaray'da ilk maçıma çıktığım için mutluyum ama sonuçtan dolayı memnun değilim. Şimdi iyi sonuçlar almak için çalışmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.



Giresunspor karşılaşmasının 61. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine oyuna giren 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ