Loris Karius: ''Galibiyeti hak ettik''

Beşiktaş forması giyen kaleci Loris Karius, Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Loris Karius, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirirken, Burak Yılmaz adına da mutlu olduğunu belirtti.''Bizim adımıza iyi bir maç oldu. Hak ettiğimi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum.''''Birkaç pozisyona girdiler ama onların çok net fırsatlar olduğunu düşünmüyorum. Takım savunmasını iyi yaptık ve kazandık.''''Burak için çok iyi oldu. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Umarım bunun üzerine koyarak devam eder.''