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Loris Karius: ''Galibiyeti hak ettik''

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Bursaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Loris Karius: ''Galibiyeti hak ettik''
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09 Şubat 2019 21:34
Beşiktaş forması giyen kaleci Loris Karius, Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Loris Karius, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirirken, Burak Yılmaz adına da mutlu olduğunu belirtti.

İşte maç sonunda Karius'un açıklamaları...

''Bizim adımıza iyi bir maç oldu. Hak ettiğimi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum.''

''Birkaç pozisyona girdiler ama onların çok net fırsatlar olduğunu düşünmüyorum. Takım savunmasını iyi yaptık ve kazandık.''

''Burak için çok iyi oldu. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Umarım bunun üzerine koyarak devam eder.''

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