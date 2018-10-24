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Lorik Cana Galatasaray-Fenerbahçe derbisini unutamıyor

Fransız basınına bir röportaj veren Lorik Cana, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini unutamadığını dile getirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lorik Cana Galatasaray-Fenerbahçe derbisini unutamıyor
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24 Ekim 2018 03:27
Kariyerinde birçok önemli takımda forma giyen eski futbolcu Lorik Cana, Fransız basınına verdiği röportajında Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin önemini hatırlattı.

Arnavut futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Cana, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin Marsilya - PSG ve Roma - Lazio derbilerinden çok daha büyük olduğunu dile getirdi.

Hafta sonu oynanacak Marsilya - Paris Saint Germain maçını daha önce yaşadıklarıyla kıyaslaması istenen Lorik Cana, ''Roma'da rekabet daha yüksektir. Maç günü o hissi şehirde hissedersiniz. Marsilya'da herkes Marsilya'yı destekler. Ama maç zamanına kadar Paris SG maçı konuşulmaz. Roma'da ise yıl boyunca bu maç konuşulur, bu maç beklenir. Bunun daha iyisini ise İstanbul'da yaşadım. Galatasaray ve Fenerbahçe derbileri çok daha önemli. Aynı şehrin iki takımı ve daha önce yaşadığım derbilerden çok daha farklı'' ifadelerini kullandı.

Lorik Cana, hafta sonu oynanacak karşılaşmada da gönlünün Marsilya'da olduğunu dile getirdi.



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