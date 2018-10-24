Lorik Cana Galatasaray-Fenerbahçe derbisini unutamıyor

Kariyerinde birçok önemli takımda forma giyen eski futbolcu, Fransız basınına verdiği röportajında Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin önemini hatırlattı.Arnavut futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Cana, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin Marsilya - PSG ve Roma - Lazio derbilerinden çok daha büyük olduğunu dile getirdi.Hafta sonu oynanacak Marsilya - Paris Saint Germain maçını daha önce yaşadıklarıyla kıyaslaması istenen Lorik Cana,ifadelerini kullandı.Lorik Cana, hafta sonu oynanacak karşılaşmada da gönlünün Marsilya'da olduğunu dile getirdi.