Haber Tarihi: 31 Ağustos 2023 14:32 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 14:32

Liseler ne zaman açılacak? 2023-2024 liselerin açılış tarihi

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Liseler ne zaman açılıyor?

Liseler ne zaman açılacak? 2023-2024 liselerin açılış tarihi
Abone Ol
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. İşte, 2023-2024 liselerin açılış tarihi...
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

9'UNCU SINIFLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilere uyum haftası düzenliyor.

Yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında olacak.

Lise öğrencileri için ise bu uygulama söz konusu değil.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Liseler
Gündem

Diğer Haberler

UEFA Konferans Ligi yeni kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş hangi torbada ve muhtemel rakipler kimler? Gündem UEFA Konferans Ligi yeni kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş hangi torbada ve muhtemel rakipler kimler?
Beşiktaş sahasında ön eleme maçlarını kaybetmiyor Beşiktaş Beşiktaş sahasında ön eleme maçlarını kaybetmiyor
Altay'da şirketleşme hamlesi Spor Toto 1. Lig Altay'da şirketleşme hamlesi
Kasımpaşa - Trabzonspor: Muhtemel 11 Trabzonspor Kasımpaşa - Trabzonspor: Muhtemel 11
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu tamamlandı UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu tamamlandı
Avrupa Konferans Ligi'nde 24 takım gruplara kaldı UEFA Avrupa Ligi Avrupa Konferans Ligi'nde 24 takım gruplara kaldı
Patrick Kluivert: ''Herkes penaltı kaçırabilir'' Adana Demirspor Patrick Kluivert: ''Herkes penaltı kaçırabilir''
Rosier'den Lucescu için flaş paylaşım! Beşiktaş Rosier'den Lucescu için flaş paylaşım!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gelirleri belli oldu UEFA Konferans Ligi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gelirleri belli oldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve Galatasaray'ın rakipleri
2
Teşekkürler Adana Demirspor
3
Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!
4
Metin Öztürk: "A Grubu birinci demek, önde demek"
5
Twente - Fenerbahçe: İlk 11'ler
6
Kerem'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı
7
Fiorentina Başkanı'ndan Amrabat açıklaması

SON HABERLER

yukarı ok