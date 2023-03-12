Haber Tarihi: 12 Mart 2023 12:57 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 12:57

Lig'de kaç takım düşecek? 2023 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek?

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, deprem sebebi ile liglerden çekilen takım sayısı kadar küme düşme olacağını bildirdi. Peki, Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? İşte detaylar..

Lig'de kaç takım düşecek? 2023 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek?
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Türkiye  Futbol Federasyonu, süper lig, 1.lig, 2.lig ve 3.ligden çekilen takımların belli olduğunu, küme düşmenin bu takımlara göre belirlendiğini açıkladı.. 

TFF  ayrıca ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan  deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli olan futbolcuların  2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar TFF 2. Lig Kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde,  kulüplerin  bu sezon sonuna kadar  statü ekinde belirlenen 31.12.2001 ve öncesinde doğmuş olan futbolcularına ilave olarak, bu şartlara uygun 2 (iki) futbolcu ile daha sözleşme imzalayarak tescil ettirebilecek ve 25 kişilik A Takım Listesi'ne ilave 26 ve 27. futbolcu olarak yazabilecek.
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