Lig'de kaç takım düşecek? 2023 Süper Lig'de kaç takım küme düşecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye Futbol Federasyonu, süper lig, 1.lig, 2.lig ve 3.ligden çekilen takımların belli olduğunu, küme düşmenin bu takımlara göre belirlendiğini açıkladı..



TFF ayrıca ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli olan futbolcuların 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar TFF 2. Lig Kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde, kulüplerin bu sezon sonuna kadar statü ekinde belirlenen 31.12.2001 ve öncesinde doğmuş olan futbolcularına ilave olarak, bu şartlara uygun 2 (iki) futbolcu ile daha sözleşme imzalayarak tescil ettirebilecek ve 25 kişilik A Takım Listesi'ne ilave 26 ve 27. futbolcu olarak yazabilecek.