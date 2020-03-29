"BİLİM KURULU ÖNERİLERİNE BAKALIM"

"FİNANSMAN SORUNU YOK"

LGS SINAV TARİHİ İÇİN AÇIKLAMA

EBA TV AÇIKLAMASI

LGS sınav tarihi ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Selçuk, koronavirüs salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar ara verilen okulların, Nisan ayından sonraki akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu.Bakan Selçuk, "30 Nisan'a kadar ara verildiğini söylemiştiniz. Sonrası için senaryolar nedir?" sorusuna,"Biz hep başından beri şunu söyledik. Bu küresel bir sorun. Çözümü de bilimsel metotlar ortaya çıkabilir. Saat saat, gün gün yayılım haritalarını inceleyerek karar verilmesini gerekli kılıyor. Hem dünyaya hem Bilim Kurulu'nun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu'ndan mutabakatla çıktı. Problemimiz yok. Giderek ve öğrenerek, biz de öğreniyoruz. 30 Nisan sonrasında da diyelim ki Bilim Kurulu tavsiyesiyle okulları açtık. Diyelim ki açmadık. Biz bunun devamını yapabiliriz.Bütün mevzuat okullar açık gibi düzenlendiği için o altyapının da buna uygun yapılması gerekiyor. Onun altyapısını da hazırladık. Eylül ayı geçtiğimiz eylül aylarından nasıl değişik olacak? Cumartesi günü ders olacak mı? Bunların hepsi olabilecekmiş gibi davranarak bunların finansmanını, yüz yüze eğitim ihtiyacını hepsini yeniden organize ettik. Finansman sorunu yok" şeklinde yanıt verdi."LGS zamanında yapılacak (7 Haziran), ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS'de hem de LGS'de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey."Problemimiz varsa var diyorum, yoksa yok diyorum. Biz bir şeyi saklayarak bir yere varamayız. Bir haftada 3 TV kanalı kurmak, 3 ayda bile yetiştiremezsiniz denilen bir teknik durum vardı. Bir haftada kurduk. İlk hafta test yayınıydı. İlk kez yapıyoruz. İlk kez TV'ye çıkacak öğretmenler var. Bazı sorunlar yaşadık. 20 dakikalık ders 8 dakikaya, 12 dakikaya indi. Montajlamak zorunda kaldık. Bu hafta öğretmenler rahatladı. Önümüzdeki hafta daha rahat olacak. Akışta hangi videolar olacak. Hatalar yapıldı. Yanlış numaralı videolar girdi vs. Biz çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Biz bunu bu sevinçle yapıyoruz. Bunu yaparken de hata yapıyoruz. Çin'de var internet tabanlı daha büyük bir organizasyon var. Bir de bizde var. Çin dışında ilk biz yaptık. ABD'de de bazı eyaletlerde böyle çalışmalar var. Daha iyisini yapacağız. Çok güzel şeyler geliyor. Önümüzdeki hafta baksınlar. Çok daha iyi olacak.