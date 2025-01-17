Levent Tüzemen: 'Cihan Aydın rahat değildi'

Levent Tüzemen, Hatayspor - Galatasaray maçının ardından A Spor'da değerlendirmelerde bulundu.
Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:
"GALATASARAY'I HEDEF GÖSTERİRSE BU DÜDÜKLERİ ÇALMAZ"
"Hakem Cihan Aydın rahat hareket etmedi. Galatasaray'ın haklarını vermiyor! Rahat hareket edemez tabii, TFF başkanı MHK toplantısında hakemlere karşı Galatasaraylı oyuncuları hedef gösterirse hakemler de bu düdükleri çalmaz."
"HAKEMLER MESAJI ALMIŞ"
"Benimle konuşsaydı bak kendisine nasıl örnekler verirdim! Böyle olur mu? Sen başkansan, Manaj'ı niye örnek vermiyorsun? Adaletliysen soracaksın! Hakemler, TFF başkanının mesajını almış."
"NET PENALTI VERİLMEDİ
"Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi. Hakem Cihan Aydın, VAR'ı beklemeden Galatasaray'ın penaltısını sahada vermeliydi. Normal bir VAR hakemi bu penaltıyı gözden çıkaramaz. Cihan Aydın'ın yüzünden düşen bin parça! Osimhen'e yapılan faulleri görmüyor, Berkan Kutlu'nun ayağına basıyorlar kart yok. Rahat hareket etmiyor."
"BELÇİKALI HAKEM GERÇEKTEN İSTANBUL'DA MI?"
"Destek el falan diye bir şey yok! O Belçikalı hakem nasıl iştir, geldi mi? İstanbul'da mı gerçekten? Belçikalı VAR diye bir Türk hakem mi var VAR odasında?"
"CİDDİ BİR ORTA SAHA İHTİYACI VAR"
"Sezon başında söyledim, Galatasaray'ın ciddi bir orta sahaya ihtiyacı var. Bütün yük Torreira'ya biniyor."
Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde:
"GALATASARAY'I HEDEF GÖSTERİRSE BU DÜDÜKLERİ ÇALMAZ"
"Hakem Cihan Aydın rahat hareket etmedi. Galatasaray'ın haklarını vermiyor! Rahat hareket edemez tabii, TFF başkanı MHK toplantısında hakemlere karşı Galatasaraylı oyuncuları hedef gösterirse hakemler de bu düdükleri çalmaz."
"HAKEMLER MESAJI ALMIŞ"
"Benimle konuşsaydı bak kendisine nasıl örnekler verirdim! Böyle olur mu? Sen başkansan, Manaj'ı niye örnek vermiyorsun? Adaletliysen soracaksın! Hakemler, TFF başkanının mesajını almış."
"NET PENALTI VERİLMEDİ
"Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi. Hakem Cihan Aydın, VAR'ı beklemeden Galatasaray'ın penaltısını sahada vermeliydi. Normal bir VAR hakemi bu penaltıyı gözden çıkaramaz. Cihan Aydın'ın yüzünden düşen bin parça! Osimhen'e yapılan faulleri görmüyor, Berkan Kutlu'nun ayağına basıyorlar kart yok. Rahat hareket etmiyor."
"BELÇİKALI HAKEM GERÇEKTEN İSTANBUL'DA MI?"
"Destek el falan diye bir şey yok! O Belçikalı hakem nasıl iştir, geldi mi? İstanbul'da mı gerçekten? Belçikalı VAR diye bir Türk hakem mi var VAR odasında?"
"CİDDİ BİR ORTA SAHA İHTİYACI VAR"
"Sezon başında söyledim, Galatasaray'ın ciddi bir orta sahaya ihtiyacı var. Bütün yük Torreira'ya biniyor."