Fransa Ligue 1 3. hafta mücadelesinde Lens, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.



Stade Louis'de oynanan mücadeleyi Lens 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Openda, 38. dakikada Machado, 55. dakikada Fofana ve 78. dakikada Said kaydetti. Monaco'nun tek golü 41. dakikada Badiashile'den geldi.



MONACO'YA KIRMIZI KART



Monaco'da Vanderson 58 ve 72. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.



Alınan bu sonucun ardından Lens puanını 7'ye çıkardı. Monaco ise 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Monaco, PSG deplasmanına gidecek. Lens ise Rennes'i konuk edecek.





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