LeBron, Larry O'Brien kupasına: "Dört yıldır beni aldattığına inanamıyorum!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı JaVale McGee'nin vlogunda, Larry O'Brien şampiyonluk kupasına "Son dört yıldır beni aldattığına inanamıyorum" derken görüldü.



McGee, NBA bubble'ından yaptığı vlog'u olan "Life in the Bubble"ın yeni bir bölümünü yayınladı. "Sezon 1 Finali" başlıklı 18. bölüm, Lakers'ın NBA şampiyonu olmasına odaklanıyor.



Kutlamalardaki pek çok karenin arasında, Larry O'Brien kupasını elinde tuttuğu sırada LeBron'un şu söyledikleri duyuldu:



"Son dört yıldır beni aldattığına inanamıyorum. Senin sorunun ne? Işıklar söndüğünde seni eve götüreceğim."



LeBron, bu yıldan önce en son Cleveland Cavaliers ile birlikteyken 2016 yılında şampiyonluk kazanmıştı.



