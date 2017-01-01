LaVine: "Hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum"

Chicago Bulls guardı Zach LaVine, bir sonraki imzalayacağı sözleşmesinde "hak ettiği saygı görmek" istediğini belirtti.



ABD Milli takımı kadrosundaki yıldız oyuncu, muhabirlere şunları söyledi:



"Sadece hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum, asıl mesele bu. Kazandığım paradan daha iyi performans gösterdim. Chicago'ya çok sadık kaldım ve takımımı çok seviyorum. Ya şimdi ya da daha sonra, bunun üzerine çalışmamız gerekiyor.



Uzatma kontratı imzalama sürecimde, serbest oyuncu döneminde yapılacaklar ve diğer oyuncularla kurulacak kadro da rol oynayacak. İleride bazı görüşmelerimiz olacak."



26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına sayı (27.4), ribaund (5.0) ve asist (4.9) ortalamalarında, kariyerinin en iyi rakamlarına ulaşmıştı.



LaVine, 2018'de imzaladığı dört yıllığı 78 milyon dolarlık kontratın son yılında yer alıyor. Bu anlaşma başlangıçta Sacramento Kings ile imzalanmıştı, ancak Bulls, LaVine'ı tutmak için gelen teklifi karşılamıştı. Chicago ilk olarak 2017 yılında Jimmy Butler'ın Minnesota Timberwolves'a takas edilmesiyle LaVine'ı kadrosuna katmıştı.



