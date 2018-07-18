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Kyrie Irving, Celtics'ten ayrılacak mı?

Dört ünlü gazetenin yazarları, Kyrie Irving'in geleceğini değerlendirdi. Boston Celtics'ten ayrılacak mı, kalacak mı?

New York Times yazarı Marc Stein, Kyrie Irving'in 2019 yazında Boston Celtics'te kalmasının garanti olmadığını öne sürdü.

Stein yazısında, "Brooklyn Nets ve New York Knicks, tarih 1 Temmuz 2019 olduğunda Kyrie Irving için büyük bir istekle masaya oturacak. Elbette, elimde bir delil, ispat yok. Ne Irving tarafından bir bilgi aldım, ne de New York takımlarından. Sadece, etrafta dolaşan dedikoduları anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

BEGLEY: "EN YÜKSEK TEKLİFİ ALMAYA ÇALIŞACAK"

ESPN'den Ian Begley de Kyrie Irving için pazarda birçok aday olacağını savundu. Begley, "Birçok takım yöneticisi, Kyrie Irving'in gelecek yaz New York Knicks'e gideceğini ya da en azından pazardan alabileceği en yüksek teklifi almaya çalışacağını düşünüyor." dedi.

BULPETT: "IRVING İLE 2019 YAZINI PLANLIYORLAR"

Boston Herald yazarı Steve Bulpett ise, "Celtics yöneticileri bu konuda oldukça sessiz. Fakat, Kyrie Irving ile ne zaman konuşsalar, 2019 yazından ötesini planlıyorlar." tezini ortaya attı.

DEB: "KYRIE ŞAMPİYONLUK İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI"

New York Times yazarı Sopan Deb, Kyrie Irving'in geleceğiyle ilgili olarak, "Önümüzdeki yaz Kyrie Irving manşetlerin en gözde ismi olacak. Benim iddiam bu. Boston Celtics'in durumu da Kyrie Irving'in kararını netleştirecek. Biliyorsunuz, Kyrie Irving bu sezon Boston Celtics ile şampiyon olmak için gözünü kararttı." yorumunu yaptı.

26 yaşındaki All-Star guard Kyrie Irving, geçtiğimiz sezonun son aylarını sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Irving, sezonu 24.4 sayı, 5.1 asist ve 1.1 top çalma ile tamamladı.


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