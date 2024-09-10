Haber Tarihi: 10 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 13:47

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, eğitim hayatlarına maddi katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl öğrencilere maddi durumlarına göre geri ödemeli veya ödemesiz bir şekilde burs imkanı sağlanıyor. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024
Abone Ol
2024-2025 KYK burs/kredi başvuru tarihleri, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapan ve tercih sonucuna göre üniversite kaydını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl öğrencilerin ihtiyaç ve maddi durumlarına göre değerlendirilen KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Semih antrenmana çıkmadı! Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih antrenmana çıkmadı!
Antalyaspor, Alioski'yi istiyor Antalyaspor Antalyaspor, Alioski'yi istiyor
Rotaru: 'Cicaldau'yu bonservisiyle transfer ettik' Galatasaray Rotaru: "Cicaldau'yu bonservisiyle transfer ettik"
Sigorta nedir? Sigorta ne işe yarar? Gündem Sigorta nedir? Sigorta ne işe yarar?
iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar Gündem iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar
Gökhan Akkan, Bodrumspor'la anlaştı Rizespor Gökhan Akkan, Bodrumspor'la anlaştı
Allan Saint-Maximin, arada güç depoladı! Fenerbahçe Allan Saint-Maximin, arada güç depoladı!
Galatasaray, harekete geçti: Cherki Galatasaray Galatasaray, harekete geçti: Cherki
Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a takım aranıyor Fenerbahçe Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a takım aranıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yabancı kuralı için kritik gün!
2
Fenerbahçe'ye Medina'dan sonra bir Tangocu daha; Ordonez!
3
Galatasaray, harekete geçti: Cherki
4
Mehmet Ali Güler: "Galatasaray, Fenerbahçe yalan"
5
Rotaru: "Cicaldau'yu bonservisiyle transfer ettik"
6
Beşiktaş'ta Sadio Mane ısrarı!
7
İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi!

SON HABERLER

yukarı ok