Kuzey Boru (KBORU) ne zaman işlem görecek? sorusu yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Plastik ve çelik takviyeli boru üreticisi Kuzey Boru halka arz oluyor! Halka arz olmak için uzun zaman önce SPK'ya başvuran şirkete bu akşam onay geldi. Halka arzın onaylandığı bilgisi geldikten sonra sosyal medyada ve arama motorlarında Kuzey Boru halka arz ne zaman ve Kuzey Boru kaç lot verir gibi sorular aratılmaya başlandı. Bu yazımızda aşağıdaki sorulara yanıt vereceğiz:Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) halka arzında toplam 24.000.000 lot hissenin dağıtımı yapılacak. Halka arza 3 milyon kişinin katılması halinde 8-9 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Rakamlar kesinlik içermez ve katılımcı sayısının artması ya da düşmesine göre değişebilir.SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan Kuzey Boru'nun talep toplama tarihleri henüz belli değil. Onaylı izahname yayınlandığında web sayfamızda Kuzey Boru halka arz tarihini sizlerle paylaşacağız.Avrupa ve Amerika standartlarında üretim yapan Kuzey Boru, hisse başına 36,20 TL ile halka arz olacak.Tamamı eşit dağıtım şeklinde yapılacak olan Kuzey Boru halka arzında toplam 24 milyon lot yatırımcılara dağıtılacak. Nispeten düşük bir lot sayısı ile halka arz olacak olan şirketin toplamda 8-9 lot dağıtması bekleniyor. Bu da yaklaşık 290-300 TL gibi bir rakama tekabül ediyor.Borsa İstanbul'un yeni şirketlerinden Kuzey Boru, piyasada #KBORU kodu ile işlem görecek.Kuruluş yılı olan 2001'den bu yana gelişen ve dış pazarlara açılan Kuzey Boru, halka arzdan sonra da bu hareketine devam etmeyi planlıyor. Şirket halka arzdan elde edilecek geliri aşağıda yer alan kalemlerde kullanılacağı bilgisini taslak izahnamesinde yayınladı:%50-60 Malatya CPD yatırımının finansmanı%40-50 işletme sermayesini güçlendirme ve kısa vadeli borç azaltımıHenüz Kuzey Boru tarafından onaylı izahname yayınlanmadı. Bu nedenle şirketin katılım hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olup olmadığı bilinmiyor. Onaylı izahname yayınlandığı zaman katılım endeksine uygunluğunu haberimizde paylaşacağız.