GİB tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Ba-Bs 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna,

Kurumlar Vergisi uzatıldı mı 2024 Kurumlar Vergisi son tarih ne zaman

Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi ise 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna uzatıldı.

Kurumlar vergisi, tüzel kişilik olan kurumların elde ettiği kazançlar üzerinden alınan bir doğrudan vergidir. Bu vergiyi ödemekle yükümlü olan kurumlar şunlardır:

Sermaye şirketleri (anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler)



Kooperatifler



İktisadi Kamu Kuruluşları



Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları



Kurumlar vergisi oranı, %20 olarak belirlenmiştir. Kurumlar, bir yılda elde ettikleri tüm gelirlerini beyanname ile vergi dairesine bildirmek ve bu gelir üzerinden hesaplanan kurumlar vergisini ödemek zorundadırlar.

Kurumlar vergisi, kurumun kazancından hesaplanır. Kazanç ise, bir yılda elde edilen brüt gelirlerden kurumun mahsup ve indirimlerini düşmesiyle elde edilen tutardır.