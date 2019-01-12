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Kucka, Parma ile imzalamaya gidiyor

Trabzonspor'un Slovakyalı yıldız orta sahası Juraj Kucka, Serie A Ligi ekiplerinden Parma'ya transfer oluyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kucka, Parma ile imzalamaya gidiyor
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12 Ocak 2019 16:06
Trabzonspor'un Slovakyalı yıldızı Juraj Kucka, İtalya Serie A Ligi takımlarından Parma'nın yolunu tutuyor.

İtalyan kaynaklarda yer alan habere göre, iki kulübün yöneticileri transferin detaylarına dair son rötüşları tamamladı ve anlaşma sağlandı.

Kucka, hafta sonu İtalya'ya uçaçacak ve kendisini Parmalı yapacak transfere imzayı resmen atacak. İmza töreni öncesinde sağlık kontrolünden geçecek yıldız futbolcu, 2022 yılına dek Parma forması giyecek.

2011-15 yılları arasında Genoa forması giyen Juraj Kucka, 2015'in yaz ayında 3 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuş, 2017-18 sezonunda da Trabzonspor ile sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan 31 yaşındaki yıldzı futbolcu bu sezon bordo-mavili forma ile 10 karşılaşmada forma giyerken 1'de asist yaptı.

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