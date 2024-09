Kübra Aykut'un sevgilisi Enes Çetinkaya kimdir?

"Kendime uygun damat bulamıyorum" diyerek kendi kendiyle evlenen fenomen Kübra Aykut, verdiği kilolardan şikayet ettikten saatler sonra Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Geriye bir mektup bırakan fenomenin sevgilisi de tanıdık çıktı.



POLAT AİLESİ HASTANEYE KOŞTU



İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitedeki evinden düşen TikTok fenomeni Kübra Aykut, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Aykut'un Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi olduğu öğrenildi. Dün akşam haberi alan Engin ve Dilan Polat çifti de soluğu hastanede aldı.



"ENES UZUN ZAMANDIR HAYATIMDA"



Kübra Aykut, dün evinde çektiği videolarla 44 kiloya kadar düştüğü için halsiz olduğunu belirterek evinin temizliği için arkadaşlarından yardım istemişti. Her gün bir kilo verdiğini ve çok iştahsız olduğunu söyleyen Aykut, takipçilerinden gelen "Aşk yaramadı sana" mesajlarına "Siz kafayı mı yediniz? Hepiniz buna bağlayamazsınız. Size bir sır vereyim mi? Enes benim hayatımda yeni değil. Baya uzun bir süredir hayatımda sadece siz bilmiyordunuz. Ben 1 aydır böyleyim" dedi.



"KENDİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN GİDİYORUM"



Genç kadının intihar etmeden önce yazdığı veda mektubu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: