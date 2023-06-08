Kredi kartı taksitli nakit avans açıldı mı, ne zaman açılacak?

Bankacılık kaynakları, kredi kartına nakit avans konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Ardından, kredi kartına nakit avans kapandı mı ve nakit avans neden kapatıldı soruları merak ediliyor. Kredi kartına nakit avans kapandı mı ve nakit avans neden kapatıldı soruları sıklıkla araştırılıyor. Kredi kartına nakit avans kapandı mı? Kredi kartından nakit avans kaldırıldı mı? Nakit avans neden kapatıldı? Detaylar haberimizdedir…Merkez Bankası'ndan gelen yeni talimatla, kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı kaldırıldı. Merkez Bankası'nın kararı yeni talimatla bankalara gönderildi.Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler için getirilen kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredileri de dahil edilmiş oldu. Belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranlarının yüzde 3'ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi. Söz konusu değişiklik, 26 Mayıs hesaplama tarihinde ve 28 Mayıs hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.Dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine karar verilirken, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında 31 Mart itibarıyla dönüşümü yapılabilecek mevcut ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyeleri dikkate alınacak.Taksitli nakit avans sadece kredi kartları üzerinden çekilebilir. Tüketiciler bankaların ATM'lerinden veya internet bankacılığı kanallarından sahip oldukları kredi kartları üzerinden taksitli nakit avans çekebiliyor. Taksitli nakit avansın toplam maliyetini öğrenmek için kredi karşılaştırma sitelerinin ya da bankaların taksitli nakit avans hesaplama modülleri kullanılmalıdır. Böylece tüketiciler, ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi daha bilinçli olarak taksitli nakit avans kullanabilir.Daha ucuz kredi kullanmak isteyen tüketiciler için bazı önerilerde bulunan encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, ucuz kredi kullanmak için bazı püf noktalarını aktardı: "Daha önce müşterisi olunmamış bankalardan kredi alan tüketiciler, yeni müşteriler için uygulanan düşük faiz ve hatta bazen sıfır faizli kredi kullanabiliyor.Tüketicilerin toplam kredi ihtiyacını birkaç bankaya bölerek müşterisi olmadığı bankalardan kredi alması, müşteri olduğu bankalardan da aldıkları kredi tutarını düşük tutarak paçalda çok daha düşük maliyetli kredi kullanma şansına sahip oluyor. Kredi ihtiyacı olan tüketicilerin karşılaştırma sitelerini kullanarak bankaların yeni müşteri kampanyalarını ve düşük tutarlar için uyguladıkları faiz oranlarını takip ederek parçalı kredi kullanmaları şu an için en cazip seçenek olarak tüketicilerin önünde duruyor."