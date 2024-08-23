Haber Tarihi: 23 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 10:33

KPSS tercihleri ne zaman? 2024 KPSS tercih kılavuz yayınlandı mı?

KPSS tercihleri ne zaman? 2024 KPSS tercih kılavuz yayınlandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklanır açıklanmaz KPSS lisans tercihleri gündeme gelecek. Lisans düzeyinde sınav gerçekleşti ve gözler KPSS tercih tarihlerine çevrildi. KPSS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki KPSS lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte, KPSS tercih tarihleri ile ilgili detaylar

KPSS tercihleri ne zaman? 2024 KPSS tercih kılavuz yayınlandı mı?
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KPSS tercih tarihleri araştırılıyor. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Tercih işlemleri ÖSYM duyuruları ile bekleniyor. Bilindiği gibi bugün KPSS sonuçları açıklanacak. Peki KPSS lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, hangi tarihte?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Lisans tercih kılavuzu ile belli olacak işlemler gündemde. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Tercih işlemleri ÖSYM duyuruları ile bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024) Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarıyla Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlandı.

Puanlarını bekleyen adaylar gözlerini 23 Ağustos tarihine çevirdi.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilecek sonuç belgesi daha sonra AİS sisteminden de görüntülenebilecek.
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